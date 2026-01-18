Οι χώρες της Ευρώπης εξετάζουν την επιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ ή τον περιορισμό της πρόσβασης αμερικανικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Τα πιθανά αντίμετρα στοχεύουν να προσφέρουν στους Ευρωπαίους ηγέτες έναν μοχλό πίεσης ενόψει των κρίσιμων επαφών που θα έχουν με τον Τραμπ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Το δημοσίευμα επικαλείται αξιωματούχους της ΕΕ που συμμετέχουν στις προετοιμασίες των συναντήσεων στην Ελβετία.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι στόχος είναι η εξεύρεση συμβιβασμού και η αποφυγή ρήξης εντός της δυτικής συμμαχίας, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Περιγράφουν την κατάσταση ως τη σοβαρότερη διατλαντική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Το ευρωπαϊκό «μπαζούκα» και οι επιλογές αντίδρασης

Σύμφωνα με τους FT, στο τραπέζι βρίσκεται η προϋπάρχουσα λίστα δασμών που έχει «παγώσει» έως τις 6 Φεβρουαρίου, προκειμένου να αποφευχθεί κλιμάκωση της εμπορικής έντασης. Παράλληλα, εξετάζεται το λεγόμενο «Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού» της ΕΕ (anti-coercion instrument), το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις και την πρόσβαση αμερικανικών κολοσσών, όπως οι Big Tech, στην ενιαία αγορά.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο με επιβολή δασμών 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και άλλα έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν σε αρκτικές ασκήσεις στη Γροιλανδία.

Διχασμός στους κόλπους της ΕΕ

Η Γαλλία φέρεται να πιέζει για ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού «μπαζούκα», ενώ Παρίσι και Βερολίνο συντονίζουν κοινή στάση. Ωστόσο, αρκετές χώρες της ΕΕ προκρίνουν την αποκλιμάκωση και τον διάλογο πριν από οποιαδήποτε κίνηση αντιποίνων, όπως αναφέρουν οι FT.

Παράλληλα, τα μεγαλύτερα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν καθυστερήσει την ψηφοφορία για τη μείωση των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βάσει της εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη πέρυσι, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η πίεση προς την Ουάσιγκτον.

Οι Ευρωπαίοι ελπίζουν ότι η απειλή αντιποίνων θα εντείνει τις εσωτερικές πιέσεις στις ΗΠΑ και θα οδηγήσει τον Τραμπ σε υποχώρηση. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται αμετακίνητοι, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας απαιτεί να περάσει το νησί υπό αμερικανικό έλεγχο.