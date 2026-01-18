Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ δεν βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα των «τζιαλορόσι» για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, καθώς ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε να τον αφήσει ξανά εκτός, επιβεβαιώνοντας πως προς το παρόν δεν αποτελεί βασική επιλογή. Υπενθυμίζεται πως οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και την περασμένη Τρίτη (13/1), στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Coppa Italia, με τον Τσιμίκα να παρακολουθεί ολόκληρη την αναμέτρηση από τον πάγκο.

Η τελευταία φορά που ο διεθνής αμυντικός πήρε φανέλα βασικού ήταν στις 10 Ιανουαρίου, στο παιχνίδι απέναντι στη Σασουόλο, γεγονός που ενισχύει τα ερωτηματικά γύρω από τον ρόλο του στο αγωνιστικό πλάνο της Ρόμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.