Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για «θεμελιώδη διαφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας, για την οποία έχει εκφράσει ενδιαφέρον ο Ντόναλντ Τραμπ. Η δήλωση ήρθε την επομένη της συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με γραπτά σχόλια που διαβιβάστηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Ουάσιγκτον και η Κοπεγχάγη συμφώνησαν να δημιουργήσουν ομάδα εργασίας. Ωστόσο, «αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι υπάρχει μία θεμελιώδης διαφωνία, επειδή η αμερικανική φιλοδοξία να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας παραμένει στο ακέραιο», ανέφερε η Φρεντέρικσεν.

Η πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι πρόκειται για «σοβαρή κατάσταση» και υπογράμμισε πως η κυβέρνησή της θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να αποτρέψει την υλοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου.

Την Τετάρτη, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λάκε Ράσμουσεν διαπίστωσε μια τέτοια «θεμελιώδη διαφωνία» και κατήγγειλε την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να «κατακτήσει» τη Γροιλανδία, έπειτα από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση, και θα πρέπει να ευχαριστήσω τους δύο υπουργούς (της Δανίας και της Γροιλανδίας), που ανέδειξαν με σαφήνεια τη θέση του βασιλείου και απάντησαν στις αμερικανικές δηλώσεις», υπογράμμισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας.

Η Δανία έστειλε, εξάλλου, στρατιωτικές ενισχύσεις στην αυτόνομη περιφέρεια της Δανίας και εξασφάλισε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν μια στρατιωτική αποστολή σε υποστήριξη της Κοπεγχάγης.

«Υπάρχει ομοφωνία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για το ότι μια ενισχυμένη παρουσία στην Αρκτική είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική ασφάλεια», προσθέτει η Φρεντέρικσεν.

«Η Δανία επένδυσε σημαντικά σε νέες ικανότητες στην Αρκτική. Και θα πρέπει να χαιρετίσω το ότι ένας ορισμένος αριθμός συμμάχων συνεισφέρουν αυτή τη στιγμή σε κοινά γυμνάσια στη Γροιλανδία και γύρω από αυτήν»