O Άρης προσπαθεί ακόμα να διαχειριστεί τον χθεσινό αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό. Μία «πληγή» που ακόμα είναι… φρέσκια, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να εμφανίζεται αναποτελεσματική σε ακόμη ένα μεγάλο ματς φέτος. Και το χθεσινό ήταν το πιο κομβικό της σεζόν.

Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ αποτέλεσε το8ο ντέρμπι της χρονιάς για τον Άρη, σε μια μακρά λίστα αγώνων όπου η νίκη παραμένει άπιαστο όνειρο, με απολογισμό τέσσερις ήττες και τέσσερις ισοπαλίες.

Ακόμη κι αν σε αρκετές περιπτώσεις η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε ανταγωνιστική ή άξιζε κάτι περισσότερο σε ένα-δύο ματς, το γεγονός παραμένει ότι στο φινάλε δεν πανηγύρισε. Δεν γεύτηκε τη χαρά της νίκης και τις… ευεργετικές ικανότητες ενός μεγάλου αποτελέσματος. Έτσι, αποτυπώνεται μια έντονη αναποτελεσματικότητα στα ντέρμπι, εικόνα που είχε χρόνια να κάνει την εμφάνισή της στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σε παλαιότερες σεζόν, τα ντέρμπι λειτουργούσαν ως ένα είδος «σωσίβιου» για απρόσμενες απώλειες βαθμών. Φέτος, όμως, ο Άρης δείχνει να έχει χάσει και αυτό το πλεονέκτημα, μαζί με τα ψυχολογικά και βαθμολογικά οφέλη που συνοδεύουν τέτοια παιχνίδια. Το χθεσινό ματς πρόσφερε και την ευκαιρία της πρόκρισης, ωστόσο η ομάδα δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε.

Ένα αρνητικό σερί το οποίο πλέον ο Άρης έχει την ευκαιρία να… φρενάρει στο ντέρμπι της 7ης Φεβρουαρίου κόντρα στον ΠΑΟΚ, έχοντας φυσικά άλλα πιο σημαντικά ματς μπροστά του μέχρο τότε.