Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας παραμένουν στα μπλόκα, έχοντας μεταφέρει τα μηχανήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Εν όψει της επικείμενης συνάντησης με τον πρωθυπουργό, στην οποία θα συμμετάσχει 25μελής επιτροπή παραγωγών και πέντε παρατηρητές από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, οι αγρότες βρίσκονται σε στάση αναμονής.

Η συντονιστική επιτροπή προτείνει να διατηρηθούν τα μπλόκα με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα σε θέση, σεβόμενοι τους συναδέλφους που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, ενώ προγραμματίζονται γενικές συνελεύσεις για ενημέρωση όλων των παραγωγών.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας παραμένουν στα σημεία όπου είχαν στηθεί τα μπλόκα τις προηγούμενες ημέρες, έχοντας μεταφέρει τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία.

Ενόψει της επικείμενης συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό, στην οποία θα συμμετάσχει 25μελής επιτροπή παραγωγών και πέντε παρατηρητές από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, οι αγρότες βρίσκονται σε στάση αναμονής, αναμένοντας τις εξελίξεις.

Ο αγρότης Δημήτρης Τσιλιάς, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι εντός της ημέρας οι παραγωγοί που συμμετείχαν στη συνάντηση της 13ης Ιανουαρίου με τον πρωθυπουργό θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στις γενικές συνελεύσεις. Όπως ανέφερε, η πρόταση της συντονιστικής επιτροπής θα είναι «να μην απομακρύνουμε τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα από τα μπλόκα που έχουμε στήσει, σεβόμενοι τους συναδέλφους μας που θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό».

Ανοιχτά τα τελωνεία στα σύνορα

Οι παραγωγοί στο Νευροκόπι Δράμας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, όπου οι αγρότες παραμένουν στα σημεία χωρίς να προχωρούν σε αποκλεισμούς.

Μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα παραμένουν στα διόδια των Μαλγάρων, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στον κόμβο της Τρίγλιας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στη Χαλκηδόνα στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στον κόμβο του Δερβενίου.

Η κατάσταση σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Δυτική Μακεδονία

Στην Ημαθία, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο Νησελίου, στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, και στον κόμβο της Κουλούρας.

Στην Πέλλα, οι αγρότες διατηρούν μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου, στη θέση «Αλυσίδα» στη διασταύρωση της Δροσιάς, καθώς και στη Σκύδρα και στην είσοδο της Αριδαίας, όπου βρίσκονται οι παραγωγοί του Δήμου Αλμωπίας. Οι Εδεσσαίοι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε περιοδικούς αποκλεισμούς της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με τα οχήματά τους.

Στη Δυτική Μακεδονία, παραμένουν ενεργά τα μπλόκα στον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ.

Μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στην Καβάλα, οι αγρότες παραμένουν στα σημεία της Χρυσούπολης, στον κόμβο της Μουσθένης και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, επί της Εγνατίας Οδού.

Στη Δράμα, παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στον κόμβο των Κερδυλλίων, ενώ ενεργό είναι και το μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την πόλη της Δράμας.