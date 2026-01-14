Ένοπλη ληστεία έλαβε χώρα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο δράστες εισέβαλλαν στο κατάστημα και απέσπασαν τσάντα με μεγάλο χρηματικό ποσό. Κατά την διάρκεια της ληστείας ο ένας εκ των δυο πυροβόλησε για εκφοβισμό.

Αναφορές κάνουν λόγο και για δυο συνεργούς των δραστών οι οποίοι επέβαιναν σε νοικιασμένο ΙΧ από την περιοχή της Κοζάνης.

Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.