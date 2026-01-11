Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο βαθιάς κρούσης για την Ουκρανία, με στόχο την ενίσχυση των πολεμικών επιχειρήσεων της χώρας απέναντι στη Ρωσία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Nightfall, το Λονδίνο ξεκίνησε διαγωνισμό για την ταχεία ανάπτυξη πυραύλων εδάφους με δυνατότητα μεταφοράς κεφαλής 200 κιλών και βεληνεκές που θα υπερβαίνει τα 500 χιλιόμετρα. Η πρωτοβουλία θεωρείται μέρος της ευρύτερης στρατηγικής στήριξης της Ουκρανίας από τη Δύση.

Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση με 242 drones και 36 πυραύλους τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στοχεύοντας κυρίως το Λβιβ στα δυτικά και το Κίεβο. Η επίθεση θεωρείται μία από τις πιο εκτεταμένες των τελευταίων μηνών.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, στη συγκεκριμένη επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και ένας υπερηχητικός πύραυλος τύπου Ορέσνικ κοντά στο Λβιβ, περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Η Μόσχα υποστήριξε ότι επρόκειτο για αντίποινα σε φερόμενη ουκρανική επίθεση με drones εναντίον κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, στα τέλη Δεκεμβρίου — γεγονός που, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, δεν έχει επιβεβαιωθεί.

«Ο Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM (βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς) κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για την περιφερειακή ασφάλεια.

«Αυτό είναι αληθινά μια παγκόσμια απειλή. Και απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε λόγο για «σαφή κλιμάκωση» εκ μέρους της Μόσχας.