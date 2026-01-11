Ο Μανόλο Χιμένεθ… δεν χάρισε και ξεκίνησε με αναφορά στη διαιτησία για το ντέρμπι με την ΑΕΚ τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου του αποψινού ντέρμπι

Ο 61χρονος τεχνικός τόνισε ότι το γκολ του Ντούντου έπρεπε να μετρήσει, κάνοντας παράλληλα αναφορά τόσο στα αγωνιστικά όσο και στα μεταγραφικά μέτωπα που έχουν ανοικτά οι Θεσσαλονικείς.

Το πρώτο σχόλιο του Χιμένεθ είχε φυσιολογικά και… διαιτησία. «Πρέπει να φερθώ με καλό τρόπο… Σήμερα οι παίκτες έβγαλαν ότι τους ζήτησα και αυτό δεν είναι πολλές φορές εύκολο. Ιδιαίτερα απέναντι σε μία ομάδα όπως η ΑΕΚ που έχει πολύ καλό εσωτερικό παιχνίδι. Ετρεξαν πολύ και έχουν εξαντληθεί. Δυστυχώς δεν αποζημιώθηκαν στο τέλος του αγώνα. Για τον διαιτητή θα πω ότι έπρεπε να μετρήσει το γκολ. Αρχικά το έκανε και μετά τον κάλεσαν στο VAR. Δεν θέλω να ξέρω τί είδαν και τί είπαν».

Σε ότι έχει να κάνει με την σταδιακή βελτίωση του ΑΡΗ, ο Χιμένεθ απάντησε ότι, «δουλέψαμε πολύ καλά αλλά δεν υπάρχουν δύο ίδια παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Απέναντι στον Παναιτωλικό κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος. Οπως πάντα, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από ιδιαίτερες περιστάσεις. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Τον τελευταίο καιρό δίνουμε τον καλύτερο ευατό μας σε κάθε παιχνίδι», είπε αρχικά και συνέχισε σημειώνοντας ότι, «βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία ανάρρωσης αρκετών παικτών. Ο Καντεβέρε είναι μεγάλη βοήθεια για την ομάδα, όπως και ο Μισεουί. Ο Πέρεθ αποτελεί σημαντικό παίκτη, άσχετα εάν παίξει καλά ή όχι. Θα πρέπει σιγά-σιγά να ενσωματώνονται παίκτες και να φτάσουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους όπως ο Φαμπιάνο και ο Μεντίλ. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Να δημιουργήσδουμε μία ανταγωνιστική ομάδα σε κάθε θέση. Θα υπάρξουν καλά παιχνίδια, όπως και άσχημα. Η δική μας υποχρέωση είναι να τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο».

Τη στιγμή που υπάρχουν απαιτητικά ματς, «τρέχουν» και τα μεταγραφικά της ομάδας για τα οποία ο Χιμένεθ πήρε θέση. «Εξακολουθώ να περιμένω έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Είμαστε κοντά με Χόνγκλα. Εάν έρθει οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή, σίγουρα θα ήταν μεγάλη βοήθεια. Δεν είναι όμως εύκολο να βρούμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες μέσα στον χειμώνα. Εάν δεν έρθουν παίκτες που θα βελτιώσουν την ομάδα, προτιμώ να ανεβάσουμε παίκτες από τις ακαδημίες. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να ζητήσω μεταγραφές, αλλά το είδος εκείνων που θέλουμε είνα δύσκολο».

Οσον αφορά τον Παναθηναϊκό, σχολίασε ότι είναι, «ακόμη ένα δύσκολο ματς, εκτός έδρας. Για εμάς, είναι τελικός. Θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να προχωρήσουμε».

Παρότι σε τρεις μέρες υπάρχει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Γαλανόπουλος ήταν η μόνη αλλαγή του Χιμένεθ. «Κάναμε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα για να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο όπως η ΑΕΚ. Οι παίκτες γνώριζαν ότι οι αλλαγές θα γίνονταν μόνο εφόσον τις ζητούσαν όσοι ξεκίνησαν. Ο μόνος που ζήτησε αλλαγή ήταν ο Γένσεν. Κάθε φορά που τους ρωτούσαμε εάν αισθάνονταν καλά, ένιωθαν καλά. Οπότε, δεν υπήρξε η ανάγκη της αλλαγής. Σίγουρα θα υπάρξει κούραση για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά για αυτό είμαστε εδώ. Για να το διαχειριστούμε», απάντησε ο Ανδαλουσιανός