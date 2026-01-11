Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης ο θάνατος ενός 27χρονου κυνηγού, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε γκρεμό.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την Άνω Βιάννο, όπου σήμερα φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου.

Το σπαρακτικό μήνυμα του αδερφού του

Η οικογένεια του νεαρού βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο αδερφός του, που ήταν μαζί του τη μοιραία στιγμή, ανάρτησε λίγες ώρες μετά ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Και τώρα αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…»

Το μήνυμα του δημάρχου Βιάννου

Ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό συμβάν με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως εύχεται να είναι «ο τελευταίος άνθρωπος που φεύγει έτσι τραγικά, έτσι άδικα».

«Ένα τραγικό γεγονός σημάδεψε σήμερα ολόκληρο τον Δήμο μας και συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Όσο και αν ψάξει κανείς, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουν τον πόνο, τη θλίψη και το κενό που αφήνει πίσω του ένας νέος άνθρωπος που ξεκινούσε να δημιουργεί τη ζωή και την οικογένειά του…»

«Στην οικογένειά του εύχομαι κουράγιο και δύναμη να αντέξουν τον χωρισμό. Να θυμούνται τον Στέλιο με αγάπη, όπως και όλοι μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια. Ας είναι ο τελευταίος άνθρωπος που φεύγει έτσι τραγικά, έτσι άδικα. Στέλιο, καλό σου ταξίδι…»