Διαβάστε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»: Χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Οι νέες ζώνες επιρροής

*Πώς ερμηνεύεται ο νέος ιμπεριαλισμός του Τραμπ

*Τι συνεπάγεται για Ρωσία – Ουκρανία

*Γιατί χαίρεται η Κίνα

*Τι θα γίνει στο Ιράν

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα