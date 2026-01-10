Διαβάστε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»: Χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Οι νέες ζώνες επιρροής
*Πώς ερμηνεύεται ο νέος ιμπεριαλισμός του Τραμπ
*Τι συνεπάγεται για Ρωσία – Ουκρανία
*Γιατί χαίρεται η Κίνα
*Τι θα γίνει στο Ιράν
Ο Όμιλος Antenna συμμετείχε σε χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στην αναπτυσσόμενη ψηφιακή πλατφόρμα Semafor
Ρεκόρ σεζόν κατέγραψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» στην έναρξη του 2026, σε μία περίοδο εγχώριων και διεθνών εξελίξεων. Οι ειδήσεις του MEGA σημείωσαν την υψηλότερη τηλεθέαση ανάμεσα στα δελτία ειδήσεων όλων των τηλεοπτικών σταθμών από τον Σεπτέμβριο 2025 και ταυτόχρονα την καλύτερη επίδοσή τους από την επαναλειτουργία του MEGA, το 2020. Την Τετάρτη […]
Το 9ο τεύχος του Int. κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 10 Ιανουαρίου με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ και στρέφει το βλέμμα εκεί όπου θα παιχτεί ίσως το πιο καθοριστικό πολιτικό παιχνίδι της χρονιάς για την Ευρώπη: στην Ουγγαρία. Οι ανοιξιάτικες εκλογές δεν αφορούν μόνο το μέλλον της χώρας, αλλά το αν θα παγιωθεί το τρίγωνο Βουδαπέστη–Πράγα–Μπρατισλάβα, ο […]
Η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros εισέρχεται σε καθοριστική φάση, με το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου να κλείνει –τουλάχιστον προς το παρόν– την πόρτα στην Paramount Skydance και να στοιχίζεται ξεκάθαρα υπέρ της πρότασης της Netflix. Σε επιστολή προς τους μετόχους, το συμβούλιο ξεκαθαρίζει ότι η τελευταία προσφορά της Paramount, ύψους 30 δολαρίων […]