Με 160 ψήφους εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον «Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα Εποχή», έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή.

Στη διαδικασία συμμετείχαν 295 βουλευτές. Από αυτούς, οι 134 της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, ενώ ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

Το νομοσχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο έξω από τη Βουλή, με κινητοποιήσεις στρατιωτικών, όσο και εντός αυτής. Κατά τη διήμερη συζήτηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας το υπουργείο για βαθμολογικές περικοπές στους υπαξιωματικούς και για τις υπερεξουσίες που συγκεντρώνονται στο πρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι οι αλλαγές είναι αναγκαίες, καθώς στοχεύουν στη βελτίωση της αναλογίας αξιωματικών και υπαξιωματικών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αντιδράσεις σημειώθηκαν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο προκάτοχος του κ. Δένδια, Νίκος Παναγιωτόπουλος, εξέφρασε επιφυλάξεις, επικαλούμενος τις ανησυχίες των στρατιωτικών και ζήτησε τροποποιήσεις. Ο βουλευτής Θανάσης Καββαδάς πρότεινε επίσης διορθώσεις και βαθμολογικές αναβαθμίσεις.

Εσωτερικές εντάσεις στη Νέα Δημοκρατία

Παρότι οι ενστάσεις δεν οδήγησαν σε διαφοροποιήσεις κατά την ψηφοφορία, ανέδειξαν το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Οι εσωκομματικές εντάσεις δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε να προστεθεί και η προσωπική αντιπαράθεση του κ. Δένδια με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ και πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Δημήτρη Καιρίδη. Η διαμάχη ξέσπασε μετά το δημόσιο «άδειασμα» του υπουργού για την αναφορά του κ. Καιρίδη «άσε μας κουκλίτσα μου» προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το επεισόδιο, που είχε ξεκινήσει ήδη από τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, εξελίχθηκε σε παρατεταμένο παρασκήνιο. Από το βράδυ της Πέμπτης κυριάρχησε στους διαδρόμους της Βουλής, αποτελώντας βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των βουλευτών, με τους δύο πρωταγωνιστές να δίνουν εκατέρωθεν εξηγήσεις, πολλές φορές σε κοινή θέα.