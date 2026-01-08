Σημαντικές περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας και η βορειοδυτική Γαλλία προετοιμάζονται για το πέρασμα της σφοδρής καταιγίδας Γκορέτι, η οποία συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και έντονες χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών.

Επικίνδυνη καταιγίδα στη Βρετανία

Η καταιγίδα Γκορέτι αναμένεται να πλήξει πρώτα τη Βρετανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Νιλ Άρμστρονγκ, εκπρόσωπος του Met Office, ανέφερε ότι αναμένονται σημαντικές χιονοπτώσεις «σε κάποιες περιοχές της Ουαλίας και της κεντρικής Αγγλίας», ενώ τόνισε πως η καταιγίδα ενέχει «πολλούς κινδύνους».

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ανέμους που θα φτάνουν τα 95 έως 110 χιλιόμετρα την ώρα στις νοτιοδυτικές ακτές, κυρίως από το απόγευμα έως το βράδυ.

Παράλληλα, στην κεντρική Αγγλία ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις έως και 30 εκατοστών, ενώ σημαντικές ποσότητες χιονιού αναμένονται και στη νότια Βρετανία.

Συναγερμός στη βορειοδυτική Γαλλία

Στη βορειοδυτική Γαλλία, οι ριπές του ανέμου προβλέπεται να φτάσουν έως και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, ιδιαίτερα στον νομό Μανς, όπου η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ύψιστο συναγερμό.

Προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί συνολικά για περίπου 30 νομούς της χώρας.

Οι τοπικές αρχές στη Μάγχη κάλεσαν τους πολίτες να λάβουν μέτρα προστασίας, σημειώνοντας μέσω του λογαριασμού τους στο Χ: «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας». Παράλληλα, συνέστησαν στους κατοίκους να εξασφαλίσουν αποθέματα πόσιμου νερού και μέσα φωτισμού ανάγκης.

Προβλήματα αναμένονται και στις μετακινήσεις, καθώς η κυκλοφορία των τρένων θα περιοριστεί σε τρεις νομούς στα βορειοδυτικά της χώρας.