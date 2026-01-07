Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε σύντομη εμφάνιση σε ένα δημοφιλές παιδικό καρτούν, μεταδίδοντας μήνυμα για το νέο έτος στον λαό, μαζί με μια γάτα και ένα σκύλο που μιλούν.

Στο φανταστικό χωριό Prostokvashino, που δίνει το όνομά του στην εκπομπή, οι κάτοικοι έμειναν έκπληκτοι όταν η κινούμενη εκδοχή του ηγέτη του Κρεμλίνου, πλαισιωμένη από τον σκύλο Sharik και τη γάτα Matroskin, χαιρέτισε τους Ρώσους στην αλλαγή του έτους, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ενήλικες που συνόδευαν τα παιδιά τους στο θεματικό πάρκο Prostokvashino στη Μόσχα ήταν προσεκτικά θετικοί στις εντυπώσεις τους. Η Μαρίνα σχολίασε: «Ακούστε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν σε ένα καρτούν. Γιατί όχι;»

Putin appears in Russian Children’s Cartoon Prostokvashino pic.twitter.com/tac3yr0oIU — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) December 27, 2025

Η Οξάνα Φρόλκοβα πρόσθεσε ότι «τα παιδιά ξέρουν ποιος είναι ο Πούτιν και το να τον δουν σε ένα καρτούν είναι πιθανώς σημαντικό και ενδιαφέρον για αυτά». Σημείωσε επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον θεατών εκτός Ρωσίας.

Η εμφάνιση του Ρώσου Προέδρου είχε προαναγγελθεί πέρυσι από την Γιουλιάνα Σλάστσεβα, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του στούντιο Soyuzmultfilm, η οποία δήλωσε ότι η Ρωσία πουλά τα κινούμενα σχέδιά της σε πρώην κομμουνιστικές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής και επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην Κίνα.

Σύμφωνα με τη Σλάστσεβα, η εμφάνιση του προέδρου στο Prostokvashino αποτελεί μια μορφή «ήπιας δύναμης» που βοηθά στην προώθηση της Ρωσίας και του πολιτισμού της.