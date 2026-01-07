Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα ύστερα από ισραηλινό πλήγμα στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι στόχος της επίθεσης ήταν μαχητής της Χαμάς.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα δεν γνωστοποίησαν τα στοιχεία των θυμάτων. Επισήμαναν, ωστόσο, ότι αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό κατοικίας σε συνοικία της Γάζας.

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε πως μαχητές της Χαμάς είχαν πραγματοποιήσει επίθεση νωρίτερα την ίδια ημέρα εναντίον ισραηλινών στρατιωτών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο στόχος του αεροπορικού πλήγματος ήταν διοικητής της οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να είχε διατάξει την επίθεση.

Κλιμάκωση στη Ράφα και αλληλοκατηγορίες

Στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, παλαιστινιακή πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο μαχητές της Χαμάς. Το περιστατικό προστίθεται στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις των τελευταίων ημερών.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, ύστερα από δύο χρόνια πολέμου. Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι – κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – και τρεις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα.