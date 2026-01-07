Η Σκόπελος αναδεικνύεται πρωταγωνίστρια σε μια νέα έρευνα για τους Γερμανούς φίλους του κινηματογραφικού τουρισμού. Σύμφωνα με τη γερμανόφωνη ταξιδιωτική πλατφόρμα HolidayCheck.de, το νησί βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις πέντε ομορφότερες τοποθεσίες της Ευρώπης που συνδέονται με την κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ Mamma Mia.

Ανάμεσα σε ειδυλλιακές περιοχές της Ελλάδας, παραμυθένια τοπία της Κροατίας και σημεία ενδιαφέροντος στο Λονδίνο, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Όπως αναφέρει η διεθνής ιστοσελίδα, «η καταπράσινη και εύφορη Σκόπελος αποτελεί την “καρδιά” της πρώτης ταινίας, αποπνέοντας την αίσθηση ενός τόπου που μοιάζει να έχει αναδυθεί αυτούσια από τα σκηνικά του μιούζικαλ».

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικά σημεία του νησιού, όπως το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί, που δεσπόζει στην κορυφή ενός βράχου με πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Τα σκαλοπάτια που οδηγούν σε αυτό προσφέρουν στον επισκέπτη ένα θέαμα μοναδικής ομορφιάς, ενώ στις παραλίες και στη γραφική Γλώσσα, το ορεινό χωριό στα βορειοδυτικά, μπορεί κανείς να ζήσει σκηνές βγαλμένες από την ταινία.

Η στρατηγική προβολή

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα προβολής του Δήμου Σκοπέλου, το οποίο στοχεύει μέσα από συνεργασίες με διεθνή ΜΜΕ να αναδείξει θεματικές μορφές τουρισμού και τη στενή σύνδεση του νησιού με το Mamma Mia. Η καμπάνια περιλαμβάνει δράσεις δημοσιότητας και ενίσχυσης του brand του νησιού ως προορισμού με κινηματογραφική ταυτότητα.

Επιπλέον, ο Δήμος συμμετείχε πρόσφατα σε φιλανθρωπική πρωτοβουλία σε συνεργασία με τη μουσικοχορευτική παράσταση Mamma Mia The Party του Λονδίνου, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον γνωστών καλλιτεχνών και βρετανικών ΜΜΕ.

Η «κινηματογραφική» γοητεία του νησιού

«Στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε διαφορετικά τμήματα της αγοράς αξιοποιώντας κάθε φορά τις πολλαπλές εμπειρίες αναζωογόνησης, χαλάρωσης, διασκέδασης καθώς και εξοικείωσης με την ιστορία και την παράδοση που προσφέρει η Σκόπελος. Το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό ανταποκρίνεται στον κάλεσμα μας να απολαύσει ένα νησί με κινηματογραφική γοητεία που όμως δεν έχει χάσει την αυθεντικότητά του», δηλώνει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ.