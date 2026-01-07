Ο Μάρτιν Χόνγκλα έχει συμφωνήσει εδώ και μία εβδομάδα με τον Άρη, αλλά η Θεσσαλονίκη… δεν τον έχει δει ακόμα.

Η καθυστέρηση στην άφιξη του Καμερουνέζου δεν αποτελεί ευθύνη των «κιτρινόμαυρων» και οφείλεται στις οικονομικές διαφορές του παίκτη με την Γρανάδα.

Ο 29χρονος χαφ διεκδικεί κάποια χρήματα από τον ισπανικό σύλλογο και για αυτό έχει πάει πίσω το ταξίδι του στην Ελλάδα ώστε να περάσει από εξετάσεις και να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη.

Στην Αλκμήνης υπάρχει αισιοδοξία ότι σήμερα ή το αργότερο μέχρι αύριο θα κλείσει η εκκρεμότητα του παίκτη με τη Γρανάδα και θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην πόλη και να τεθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ. Ισως και για το κρίσιμο παιχνίδι Κυπέλλου της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά όσο αργεί μειώνονται και οι πιθανότητες για να το προλάβει.