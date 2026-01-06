Η Βρετανία δοκιμάζεται από ένα από τα πιο σφοδρά κύματα ψύχους του φετινού χειμώνα, με τον παγετό, τις χιονοπτώσεις και τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες να προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές σε όλη τη χώρα.

Το θερμόμετρο κατρακύλησε έως τους -12,5 βαθμούς Κελσίου στο Μάρχαμ του Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία, ενώ ακόμη και μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ και το Μπόρνμουθ κατέγραψαν θερμοκρασίες έως -8°C – επίπεδα ασυνήθιστα για τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη παγωμένη λίμνη του St James’s Park, με φόντο το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, που αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Το κύμα κακοκαιρίας οδήγησε στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Συνολικά, τουλάχιστον 775 σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές, κυρίως στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη βόρεια Αγγλία, ενώ σε πολλές περιοχές εφαρμόστηκε εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στις μετακινήσεις. Η έντονη χιονόπτωση και ο πάγος προκάλεσαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε σιδηροδρομικά δρομολόγια, με εταιρείες όπως η LNER και η Great Northern να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια. Παγωμένες ράγες, βλάβες στις αλλαγές τροχιάς και προβλήματα στα εναέρια καλώδια επηρέασαν ακόμη και συνδέσεις με το αεροδρόμιο Heathrow.

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στις αερομεταφορές, με ακυρώσεις πτήσεων από το Αμπερντίν και το Ινβερνές προς προορισμούς όπως το Άμστερνταμ και το Γκάτγουικ. Στη Γλασκώβη, το μετρό ανεστάλη προσωρινά λόγω διακοπής ρεύματος που προκλήθηκε από τον πάγο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί και κίτρινες προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι πορτοκαλί προειδοποιήσεις αφορούν κυρίως τη βόρεια Σκωτία, ενώ οι κίτρινες καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Παράλληλα, εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση για την υγεία, λόγω αυξημένου κινδύνου για ευάλωτες ομάδες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι δύσκολες συνθήκες ενδέχεται να συνεχιστούν, καθώς ένα ατλαντικό χαμηλό συναντά αρκτικές αέριες μάζες. Το σκηνικό παραμένει αβέβαιο, με πιθανότητα έντονων βροχοπτώσεων και ανέμων ή νέων χιονοπτώσεων, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Αγγλία και στη Σκωτία, όπου το ύψος του χιονιού μπορεί να φτάσει έως και τα 15 εκατοστά.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ενεργοποίησε το επίδομα κρύου καιρού, ύψους 25 λιρών, για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, ώστε να καλυφθούν τα αυξημένα έξοδα θέρμανσης. Φορείς και οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για φροντίδα ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών, ενώ οι αρχές συνιστούν περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή στους δρόμους.