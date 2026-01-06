Με μεγαλοπρέπεια και βαθύ συμβολισμό για την Ορθοδοξία και τη δημόσια ζωή της χώρας, εοσρτάστηκαν τα Θεοφάνια σε όλη την Ελλάδα.

Από τον Πειραιά και την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη και το Φανάρι, η Εκκλησία τελεί τον καθαγιασμό των υδάτων, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, σηματοδοτώντας το τέλος του Δωδεκαημέρου και τη γιορτή της Βάπτισης του Χριστού.

Με μεγαλοπρέπεια οι εορτασμοί σε Πειραιά και Αθήνα

Στον Πειραιά, στις 11:00, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό των υδάτων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, με χοροστατούντα τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Λόγω των εκδηλώσεων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του λιμανιού.

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, ενώ ο αγιασμός των υδάτων θα πραγματοποιηθεί στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των τοπικών αρχών. Στους εορτασμούς παραβρίσκονται ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές και δημοτικοί σύμβουλοι.

Θεσσαλονίκη και Φανάρι

Στο Φανάρι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο αγιασμός των υδάτων πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της πόλης. Εκεί βρέθηκαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός.