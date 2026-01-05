Ζήτημα χρόνου, πιθανότατα εντός των επόμενων 24 ωρών ή και νωρίτερα, μοιάζει να είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στον Άρη και τον Φεντερίκο Μπάρμπα.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έχει αναδειχθεί τις τελευταίες ημέρες ως η βασική επιλογή του Ρούμπεν Ρέγες για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, υπερισχύοντας άλλων περιπτώσεων που εξετάζονται από τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται πλέον στο τελικό τους στάδιο. Η απουσία του Μπάρμπα από την αποστολή της Περσίμπ για τη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Περσίκ Κεντίρι ίσως να μην είναι και τυχαία, παρότι ο προπονητής του έκανε λόγο για πρόβλημα τραυματισμού του παίκτη.

Εφόσον δεν υπάρξει απρόοπτο της τελευταίας στιγμής ή αλλαγή στάσης μίας εκ των δύο πλευρών, ο 32χρονος στόπερ αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υποβληθεί άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του υπογράφοντας συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους».

Στόπερ… εκ των έσω με Κάμτση

Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς προχώρησαν στην υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον Δημήτρη Κάμτση. Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός προβιβάστηκε από την 2η ομάδα, με την απόφαση να παίρνεται από τους Χιμένεθ και Ρέγες έχοντας αρκετή καλή άποψη για τον παίκτη ο οποίος συμμετέχει το τελευταίο διάστημα στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Ο Κάμτσης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.