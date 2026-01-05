Σε ανταλλαγή εγγράφων βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και η Γκρέμιο για τη μεταγραφή του 25χρονου εξτρέμ στον βραζιλιάνικο σύλλογο. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal, ενώ οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν ότι είναι καθαρά θέμα χρόνου η ανακοίνωση της επιστροφής του Τετέ στην ομάδα από το Πόρτο Αλέγκρε. Όπως υποστηρίζουν στην πατρίδα του Τετέ, ο Παναθηναϊκός θα […]