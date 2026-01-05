Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς (Tyrique Jones). Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.
Το who is whο
Γεννήθηκε: 03/05/1997
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 2.06μ.
Θέση: Σέντερ
Προηγούμενες ομάδες
Xavier (2016–2020)
Wonju DB Promy (2020)
Hapoel Tel Aviv (2020–2021)
Victoria Libertas (2021–2022)
Türk Telekom (2022–2023)
Anadolu Efes (2023–2024)
Partizan (2024-2026)
Οι φετινοί αριθμοί του…
Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Διασυλλογικές
Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)
Ατομικές
MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)
MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)
Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)
