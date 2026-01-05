Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς (Tyrique Jones). Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)

