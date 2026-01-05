Εκτός από τις ισχυρές καταιγίδες και τις έντονες βροχοπτώσεις παρατεταμένης διάρκειας, η κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει πολλές περιοχές τη χώρας τις επόμενες ημέρες, φέρνει αφρικάνικη σκόνη και λασποβροχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί επάνω από την Ευρωπαϊκή ήπειρο και τη Βόρεια Αφρική έχει ως συνέπεια τους ανέμους νότιας συνιστώσας σε μεγάλο τμήμα της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένης και της χώρας μας.

Που θα έχει λασποβροχές

Η κατάσταση στη χώρα μας, σε ότι αφορά τους ανέμους στην μέση και κατώτερη τροπόσφαιρα, δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά έως την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Αποτέλεσμα είναι οι αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια η εκδήλωση λασποβροχών κατά τόπους.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, λασποβροχές κατά τόπους αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, κυρίως στα δυτικά και βόρεια καθώς και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στη συνέχεια λασποβροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. Από το πρωί της Πέμπτης οι λασποβροχές θα περιοριστούν στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και έως το βράδυ θα σταματήσουν.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά με κίτρινο και καφέ χρώμα οι περιοχές που αναμένονται κατά τόπους λασποβροχές το πρωί της Τρίτης 06/01.

Καλλιάνος: Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου θα είναι οι νοτιάδες, η σκόνη από την Αφρική και οι βροχές, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με έμφαση στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ισχυρές κατά περιόδους καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά, την Δυτική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Στην Αττική και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φαινόμενα θα είναι τοπικά, με θερμοκρασίες που θα φθάνουν τους 19 και 20 βαθμούς Κελσίου.

Από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έρχονται βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να κάνει αισθητή την παρουσία του.