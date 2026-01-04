Ιστορική απόφαση εξέδωσε δικαστήριο στην Καισάρεια της Τουρκίας, κρίνοντας ότι τα likes και τα σχόλια ενός άνδρα σε φωτογραφίες άλλων γυναικών στα social media αποτελούν παραβίαση της συζυγικής πίστης.

Η υπόθεση αφορά μια γυναίκα, γνωστή ως H.B., η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου υποστηρίζοντας ότι ο σύζυγός της την εξευτέλιζε λεκτικά, την υποτιμούσε και περνούσε υπερβολικά μεγάλο μέρος της ημέρας στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με την αγωγή, ο άνδρας έκανε συστηματικά likes σε προκλητικές φωτογραφίες άλλων γυναικών και άφηνε σχόλια με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Το σκεπτικό της απόφασης

Οι δικηγόροι της H.B. υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά αυτή συνιστούσε παραβίαση του καθήκοντος συζυγικής πίστης και ζήτησαν οικονομική αποζημίωση. Το δικαστήριο συμφώνησε, κρίνοντας ότι οι διαδικτυακές ενέργειες του συζύγου δεν ήταν «αθώες», αλλά υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική σταθερότητα του γάμου.

Ο σύζυγος, S.B., αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε δική του αίτηση διαζυγίου, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα του προσέβαλε τον πατέρα του και ότι η «υπερβολική ζήλια» της έβλαπτε τη φήμη του. Ωστόσο, μετά την εξέταση των ισχυρισμών και των δύο πλευρών, το δικαστήριο έκρινε ότι ο άνδρας φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη διάλυση του γάμου.

Διατροφή και αποζημίωση

Με την απόφασή του, το δικαστήριο υποχρέωσε τον S.B. να καταβάλει 750 τουρκικές λίρες μηνιαία διατροφή και 80.000 τουρκικές λίρες ως αποζημίωση στη σύζυγό του.

Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι «ακόμη και φαινομενικά ακίνδυνες διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις μπορούν να εντείνουν τη συναισθηματική ανασφάλεια και να διαταράξουν την ισορροπία της σχέσης».

Απορρίφθηκε η έφεση

Ο S.B. άσκησε έφεση υποστηρίζοντας ότι τα ποσά ήταν υπερβολικά. Το δικαστήριο όμως απέρριψε το αίτημά του, επιβεβαιώνοντας ότι τα likes σε φωτογραφίες άλλων γυναικών είχαν ουσιαστικό ρόλο στη διάβρωση της εμπιστοσύνης μέσα στον γάμο.

Νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις

Νομικοί εκτιμούν ότι η υπόθεση δημιουργεί σημαντικό προηγούμενο για τα τουρκικά δικαστήρια. Όπως δήλωσε δικηγόρος στην εφημερίδα Haberler, «screenshots, μηνύματα και κάθε ψηφιακή αλληλεπίδραση θα λαμβάνονται πλέον υπόψη στον καταλογισμό ευθύνης».

Η απόφαση, αν και σχολιάστηκε με χιούμορ από μέρος της κοινής γνώμης, αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα εξετάζονται μελλοντικές υποθέσεις διαζυγίων στη χώρα, ενισχύοντας τη σημασία της διαδικτυακής συμπεριφοράς στις οικογενειακές διαφορές