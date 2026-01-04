Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο άτομα, μια γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί, τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον οχήματος στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπελγκορόντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη της περιοχής.

Ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε μέσω του Telegram ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως πρόσθεσε, πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητο μετά την επίθεση.

Το πρακτορείο Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή.

Κατάρριψη δεκάδων ουκρανικών drones

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι κατέρριψε το πρωί 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πέραν των 90 που είχαν καταρριφθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με το υπουργείο, βρίσκονταν και τρία drones που είχαν στόχο τη Μόσχα.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πλήττουν συχνά στόχους στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ, καθώς και σε άλλες μεθοριακές περιοχές της Ρωσίας.