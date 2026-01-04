Απεργία στις λαϊκές αγορές προκηρύσσει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), ανακοινώνοντας τριήμερο πρόγραμμα κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας που ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κινητοποιήσεις αρχίζουν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, στην οδό Νίκης.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη στις 08:00, ενώ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία με σημείο εκκίνησης Κηφισού και Λένορμαν (στον παράδρομο στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

Όπως αναφέρει η ΠΟΣΠΛΑ, ο θεσμός των λαϊκών αγορών συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια λειτουργίας, ωστόσο το μέλλον του παραμένει «αβέβαιο».

Τα αιτήματα των πωλητών

Η Ομοσπονδία θέτει σειρά αιτημάτων, με βασικότερο την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Ζητεί επίσης την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, των τριετιών στη φορολόγηση και της φορολόγησης βάσει του μέσου όρου του ΚΑΔ.

Παράλληλα, απαιτεί την απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, καθώς και τη μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να διατηρηθούν χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις.

Η ΠΟΣΠΛΑ καταλήγει τονίζοντας ότι οι λαϊκές αγορές έχουν όχι μόνο παρελθόν, αλλά και μέλλον.