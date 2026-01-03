Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στη γειτονική χώρα. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο αυξημένων ανησυχιών για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής και προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημιουργίας ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

«Η κυβέρνηση της Κολομβίας καταδικάζει την επίθεση κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και της Λατινικής Αμερικής», ανέφερε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που συγκάλεσε στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 10:00 στην Ελλάδα).

Ο κολομβιανός πρόεδρος ζήτησε επίσης την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας πως «οι εσωτερικές συγκρούσεις επιλύονται ειρηνικά από τον λαό», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για την αποκλιμάκωση της έντασης.