Δύσκολες στιγμές πέρασε τις γιορτινές ημέρες ο Ρομπέρτο Κάρλος, καθώς χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο λόγω επιπλοκών που παρουσιάστηκαν μετά από επέμβαση στην καρδιά του.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου φρόντισε να καθησυχάσει το κοινό, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται και διευκρινίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Παράλληλα, διέψευσε τις φήμες που κυκλοφόρησαν περί καρδιακής προσβολής, τονίζοντας ότι αναρρώνει καλά.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος σε ανάρτηση του στο Instagram αναφέρει ότι: «Θα ήθελα να προβώ σε κάποια διευκρίνιση αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες που κυκλοφορούσαν. Πρόσφατα υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, προγραμματισμένη εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα.

View this post on Instagram A post shared by Roberto Carlos (@oficialrc3)

Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν υπέστησα καρδιακή προσβολή. Αναρρώνω καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις.

Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, ενδιαφέροντος και έννοιας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω άπαντες ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ θερμά ολόκληρη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε», καταλήγει στο μήνυμα του ο βραζιλιάνος πρώην άσος του ποδοσφαίρου.