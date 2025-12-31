Από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου η Βουλγαρία θα γίνει η 21η χώρα που θα υιοθετήσει το ευρώ, με τη χώρα δηλώνει πανέτοιμη για το «κλαμπ» του ενιαίου νομίσματος. Την ίδια ώρα δεν λείπουν και αντιδράσεις από όσους πιστεύουν πως η κίνηση αυτή θα μπορούσε να φέρει υψηλότερες τιμές και να επιδεινώσει την αστάθεια στη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες και η πλειοψηφία των πολιτικών στη Σόφια ελπίζουν ότι η είσοδος στο ευρώ θα ενισχύσει την οικονομία των 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων -αλλά και θα εδραιώσει τη φιλοδυτική της πορεία μειώνοντας την επιρροή της Ρωσίας.

Η Βουλγαρία μπαίνει στο ενιαίο νόμισμα εν μέσω πολιτικής κρίσης, αφού συνεχείς βουλευτικές εκλογές και κατηγορίες για εκτεταμένη διαφθορά έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και έχει συμβάλει στο πολωμένο πολιτικό κλίμα, σχολίαζε ο Γκάρντιαν. Μέσα στο Δεκέμβριο η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ αναγκάστηκε να παραιτηθεί, μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στην εξουσία και έπειτα από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς σε όλη τη χώρα.

Διεθνείς αναλυτές φοβούνταν ότι μια ευρύτερη πολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε να καθυστερήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία.

Η πορεία προς το ευρώ

Μετά τον υπερπληθωρισμό της δεκαετίας του 1990, η Βουλγαρία συνέδεσε το νόμισμά της με το γερμανικό μάρκο και στη συνέχεια με το ευρώ, καθιστώντας τη χώρα εξαρτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Μέλος της ΕΕ από το 2007, η Βουλγαρία εντάχθηκε στην λεγόμενη «αίθουσα αναμονής» του ενιαίου νομίσματος το 2020, ταυτόχρονα με την Κροατία.

Χαιρετίζει η ΕΚΤ

Τα οφέλη από την ένταξη στο ευρώ είναι ουσιαστικά, όπως τα χαρακτήρισε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τον περασμένο μήνα μιλώντας από τη Σόφια. Η ίδια έκανε λόγο για ομαλότερο εμπόριο, χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και πιο σταθερές τιμές ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του ενιαίου νομίσματος. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ σε κόστη μετατροπής συναλλάγματος, εκτιμά μεταξύ άλλων η ίδια.

Βασικός τομέας που αναμένεται να ωφεληθεί στη χώρα αυτή από τη μετάβαση στο νέο νόμισμα αναμένεται ότι θα είναι ο τουρισμός, ο οποίος παρήγαγε περίπου το 8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας για το 2025, δείχνουν στοιχεία του AFP.

Οι τιμές

Το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας έχει ζητήσει τη διερεύνηση απότομων αυξήσεων τιμών από αρμόδιες κρατικές αρχές. Ήδη οι τιμές των τροφίμων τον Νοέμβριο κατέγραφαν αυξήσεις της τάξης του 5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Πρόκειται για ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Παρόλο που οι πολιτικές εξελίξεις δεν έδειξαν ότι μπορούν να εμποδίσουν την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, πολλοί φοβούνται ότι οι τιμές θα αυξηθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Με μέσο μηνιαίο μισθό της τάξης των 1.200-1.300 ευρώ, αυτό δεν είναι κάτι που πολλοί Βούλγαροι θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά έδειχναν εκτιμήσεις του Γκάρντιαν.