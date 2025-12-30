Η ορνιθοπανίδα του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης, με το οικοσύστημα να εισέρχεται σε φάση ουσιαστικής αναγέννησης. Η παρουσία και η σταδιακή αύξηση κοινών δασικών ειδών, όπως ο σπίνος, ο καλόγερος, η γαλαζοπαπαδίτσα, το κοτσύφι και ο φλώρος, επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία του δάσους. Το 2025 καταγράφηκαν 1.540 άτομα από 62 διαφορετικά είδη πτηνών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία παρακολούθησης.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η οποία υλοποιεί πρόγραμμα ενίσχυσης των πληθυσμών των μικρόπουλων. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετήθηκαν τεχνητές φωλιές και ταΐστρες, προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια φυσικών χώρων φωλιάσματος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Ένα σημαντικό ποσοστό των φωλιών χρησιμοποιήθηκε, με πολλές επιτυχημένες αναπαραγωγές, κυρίως από είδη παπαδίτσας.

Η χρήση των φωλιών αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που θεωρήθηκε αναμενόμενη καθώς τα πουλιά χρειάζονται χρόνο εξοικείωσης με τις τεχνητές κατασκευές.

Οι περιοχές με χαμηλότερη ένταση καύσης εμφάνισαν τα καλύτερα αποτελέσματα, λόγω της μεγαλύτερης παρουσίας ζωντανής βλάστησης και εντόμων. Παράλληλα, οι ταΐστρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής εντοπίζονταν κοντά σε φωλιές με έντονη δραστηριότητα, γεγονός που δείχνει ότι η παροχή τροφής λειτουργεί υποστηρικτικά, ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Οι αλλαγές στο τοπίο μετά τη φωτιά, με την αύξηση της χαμηλής βλάστησης και τη δημιουργία πιο ανοιχτών ενδιαιτημάτων, προσελκύουν νέα είδη που εκμεταλλεύονται αυτές τις συνθήκες, όπως το σιρλοτσίχλονο, το βλαχοτσίχλονο και ο αετομάχος. Όπως επισημαίνει η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η παρουσία τους αποτελεί φυσιολογικό στάδιο της μεταπυρικής εξέλιξης του οικοσυστήματος.

Σύμφωνα με την ΕΠΒΘ, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς ανακάμπτει σταθερά. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η ορνιθοπανίδα έχει αρχίσει να επανέρχεται και το δάσος προχωρά, αργά αλλά σταθερά, προς την αποκατάσταση». Η αφθονία και η ποικιλότητα των μικρόπουλων παρουσιάζουν ήπια αλλά συνεχή αύξηση, ενώ η βλάστηση και η εντομοπανίδα επανέρχονται, δημιουργώντας νέες οικολογικές θέσεις. Τα μικρόπουλα προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και αξιοποιούν τις τεχνητές φωλιές, ενώ τα πιο εξειδικευμένα είδη που προτιμούν κλειστά δάση παραμένουν περιορισμένα, έως ότου ολοκληρωθεί η φυσική ανάκαμψη του οικοσυστήματος.