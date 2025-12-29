Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις συμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο. Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Παράλληλα, δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Λάρισα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας με αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών

Συνεχίζουν τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνοντας τις παρεμβάσεις τους στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης του αγροτικού κόσμου.

Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί τρίωρος αποκλεισμός όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το απόγευμα οι αγρότες αναμένεται να μετακινηθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα προχωρήσουν σε ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες, διανέμοντας έντυπο υλικό με τα αιτήματά τους.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Υπενθυμίζεται ότι 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα μπλόκα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια.

«Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο», τονίζουν ακόμη και οι αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου.

Νεα κλιμάκωση στο μπλόκο των Μαλγάρων

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν σήμερα το ρεύμα προς Αθήνα από τις 12:00 και για ένα 24ωρο. Το συγκεκριμένο ρεύμα θα ανοίξει εκ νέου αύριο, Τρίτη, προκειμένου να γίνει ομαλά η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Σήμερα στο χορό των κινητοποιήσεων ξαναμπαίνει το μπλόκο στο Δερβένι, όπου θα υπάρξει συμβολικός αποκλεισμός του κόμβου πάνω στην Εγνατία Οδό.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Καλαμάτα: Για εβδομάδα κλιμάκωσης κάνουν λόγο οι αγρότες

Με νέα κινητοποίηση στην Καλαμάτα ξεκινά η εβδομάδα για τους αγρότες της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τη Δευτέρα αποφασίστηκε Μηχανοκίνητη πορεία που θα ξεκινήσει από το μπλόκο της Θουρίας θα καταλήξει στο κτίριο της ΔΟΥ Καλαμάτας.

Επίσης, με απόφαση της χθεσινής συνέλευσης, το μπλόκο της Μεσσηνίας κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του, ακολουθώντας την απόφαση του πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου των Αγροτών. Οι μορφές των κινητοποιήσεων θα αποφασιστούν στις συνελεύσεις των επόμενων ημερών, ενώ εκφράστηκε ομόφωνα η άποψη για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα τους από την κυβέρνηση.

Το μπλόκο της Θουρίας μετρά πλέον δύο εβδομάδες και τις τελευταίες μέρες αυξάνεται η συμμετοχή των αγροτών, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές του νομού η συγκομιδή της ελιάς είναι ακόμα σε εξέλιξη.