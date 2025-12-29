Νεκρός εντοπίστηκε ένας 84χρονος άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του ποταμού Κηφισού, σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το σώμα του ηλικιωμένου ανασύρθηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο. Εκεί πρόκειται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του 84χρονου.