Μετά από ένα αμφίρροπο παιχνίδι η ΑΕΚ κατάφερε να «λυγίσει» τον Άρη Betsson με σκορ 82-76 στα Λιόσια, παραμένοντας έτσι μόνη της στην 4η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan GBL, μετά και τον 12ο αγώνα.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Σάκοτα φτάνει το 7-4 και εδραιώνεται στην 4η θέση, ενώ οι Θεσσαλονικείς μένουν πέμπτοι, αλλά με δύο νίκες λιγότερες (5-6).

Στην επόμενη αγωνιστική (13η) η ΑΕΚ παίζει στην Πάτρα με τον Προμηθέα (3/1, 18:15), ενώ ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό (4/1, 13:00).

Το ματς στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά μοιρασμένο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται συνεχώς στο προβάδισμα και την ΑΕΚ να ολοκληρώνει το α’ μέρος όντας μπροστά στο σκορ με 37-36.

Μπορεί η «’Ενωση» στο δεύτερο 20λεπτο να πήρε διαφορά επτά πόντων ουκ ολίγες φορές (48-41, 58-51, 67-60), αλλά ο Άρης κατάφερε να προσπεράσει με φοβερούς Ίνοκ, Μήτρου-Λονγκ και Κουλμπόκα για το 68-69.

Σε εκείνο το σημείο η ΑΕΚ έτρεξε σερί 8-0 με πλουραλισμό στην επίθεση, τη στιγμή που ο Άρης δεν έβαζε τα τρίποντα με Άντζουσιτς και Μήτρου-Λονγκ και το… θρίλερ κατέληξε εν τέλει στους γηπεδούχους, οι οποίοι επικράτησαν με 82-76.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης, Αναστασιάδης

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 15 (5/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φλιώνης 11 (3/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Μπάρτλι 9 (3/5 δίποντα, 5 ασίστ), Αρμς 12 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Σίλβα 14 (2/6 δίποντα, 10/14 βολές, 11 ριμπάουντ), Κατσίβελης 17 (5/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Λεκαβίτσιους, Χαραλαμπόπουλος 6 (6 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ)

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 19 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Νουά 17 (3/8 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ίνοκ 11 (5/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Χάρελ, Άντζουσιτς 7 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 3 (1/8 σουτ, 7 ασίστ), Τσαϊρέλης 2, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης, Κουλμπόκα 15 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 18-33 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 25/33 βολές, 31 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 9 επιθετικά), 22 ασίστ, 13 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 13 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 19/39 δίποντα, 9/24 τρίποντα, 11/11 βολές, 35 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 10 επιθετικά), 18 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 19 λάθη, 26 φάουλ

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Μύκονος Betsson έφυγε με το διπλό από τη Ρόδο, καθώς νίκησε με τον Κολοσσό 97-83, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τους νησιώτες να πιάνουν την 8άδα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, καταφέρνοντας να πάνε στα αποδυτήρια με διψήφιο προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ροδίτες παρουσιάστηκαν αρκετά βελτιωμένοι και στις δύο πλευρές του παρκέ, καταφέρνοντας να ρίξουν τη διαφορά στους τρεις πόντους.

Ωστόσο, η ομάδα του Ζιάγκου άντεξε στην αντεπίθεση των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας ρυθμό και παίρνοντας εύκολα τη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-30, 37-54, 66-68, 83-97

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αγραφιώτης, Μπακάλης, Τσάλδαρη