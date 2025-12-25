Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 115 ατόμων που φέρονται να συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδίαζαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Τουρκία. Την είδηση έκανε γνωστή το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της εισαγγελίας στο Χ, η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης είχε λάβει πληροφορίες ότι μέλη της οργάνωσης προετοίμαζαν επιθέσεις, κυρίως εναντίον μη μουσουλμάνων, κατά τη διάρκεια των εορτών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έφοδο σε 124 διαφορετικά σημεία της πόλης. Από τους 137 υπόπτους που αναζητούνταν, συνελήφθησαν 115, ενώ κατασχέθηκαν αρκετά πιστόλια και πυρομαχικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.