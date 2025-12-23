Πώς γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα κατά την αλησμόνητη δεκαετία του ’80; Τι μας απασχολούσε; Τι παρακολουθήσουμε στη δημόσια τηλεόραση, τους κινηματογράφους, στις πίστες, τις μουσικές και θεατρικές σκηνές;

Ένα ψηφιακό ξεφύλλισμα στα «ΝΕΑ» των ετών εκείνων μάς δίνει ξεκάθαρη εικόνα.

Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 24ης Δεκεμβρίου 1981:

Αγορά

«Χθεσινή πρωινή φωτογραφία στην κεντρική αγορά της Αθήνας. Μπροστά στις γεμάτες και στολισμένες προθήκες των κρεωπωλείων, οι Αθηναίοι περνούν σε «πυκνή φάλαγγα», ερευνούν, ρωτούν και αγοράζουν φτηνά ή ακριβά κρέατα για τη χριστουγεννιάτικη πανδαισία. Τα πρωτεία έχει η παραδοσιακή γαλαπούλα που σε υπερπροσφορά έδινε τον τόνο της χριστουγεννιάτικης αγοράς».

Το 1985, μέσα σε κλίμα λιτότητας, κερδισμένοι ανακηρύσσονται, εύλογα, οι καταστηματάρχες παιχνιδιών.

«Ο Αϊ Βασίλης φαίνεται τελικά…δεν καταλαβαίνει από λιτότητα. Οι Αθηναίοι, παρά την κακοκαιρία και τη βροχή, βγήκαν τις δύο τελευταίες μέρες στα μαγαζιά του κέντρου κι αυτοί που αναμφισβήτητα είναι οι κερδισμένοι, είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων παιχνιδιών.

»Είναι οι μόνοι που τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης και οι αυξήσεις των ειδών, δεν τους έπληξαν, αφού κανένας γονιός δεν άντεξε να μην χαρίσει κάποιο παιχνίδι στα παιδιά του».

Λιτότητα

Διαχρονική ανησυχία, από τότε ως και σήμερα, οι τιμές των προϊόντων και τα μέτρα που διαχρονικά φέρνει το κάθε νέο έτος.

Ψυχαχωγία – Διασκέδαση

Η νυχτερινή Αθήνα της δεκαετίας του ’80 είχε κάθε είδους πρόταση. Aπό Μάνο Χατζηδάκι και disco μέχρι τα γλέντια σε μουσικές ταβέρνες και μπουζούκια που τη δεκαετία εκείνη θριάμβευσαν.

Tηλεόραση

Στη δημόσια τηλεόραση των δύο τηλεοπτικών σταθμών και με την εμφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης δεσπόζουν τα κινηματογραφικά μιούζικαλ και τα τηλεοπτικά ρεβεγιόν που κάνουν ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία τους.

«ΤΑ ΝΕΑ», 31.12.1988, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Θέατρο -Κινηματογράφος

Οι θεατρικές παραστάσεις αποτελούσαν παραδοσιακή εορταστική έξοδο ενώ στον κινηματογράφο οι αίθουσες φιλοξενούσαν ταινίες κάθε είδους και αισθητικής, που έμελλε να αφήσουν το στίγμα τους.

«ΤΑ ΝΕΑ», 31.12.1981, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

O Γούντι Άλλεν, ο Tζακ Νίκολσον και ο Ρότζερ Μουρ συναντούσαν τα «Τσακάλια», Σταμάτη Γαρδέλη και Πάνο Μιχαλόπουλο και ο Πίτερ Ο’ Τουλ, και ο Ζαν Μπελμοντό συναντούσε τον Σωτήρη Μουστάκα, τους Ghostbusters, την Επιστροφή στο Μέλλον, τα Στρουμφάκια και τα Γκούνις.

Αυτή ήταν η μαγική δεκαετία του ’80.