Βρετανία – Ένας 49χρονος άνδρας κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί σειρά ετών την πρώην σύζυγό του, σε συνεργασία με άλλους πέντε άνδρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Γουίλτσιρ.

Οι έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν περισσότερες από 60 κατηγορίες για βιασμούς και συναφή αδικήματα που φέρονται να διέπρατταν επί 13 χρόνια, από το 2010 έως το 2023.

Το θύμα, η 48χρονη Τζοάν Γιανγκ, παραιτήθηκε του δικαιώματός της στην ανωνυμία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο πρώην σύζυγός της, Φίλιπ Γιανγκ, 49 ετών, συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Σύμφωνα με τις αρχές, «της χορηγούσε μια ουσία με σκοπό να την ζαλίσει ή να την καθυποτάξει, ώστε να έχει σεξουαλική επαφή» μαζί της.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για 56 αδικήματα, μεταξύ των οποίων πολλοί βιασμοί, ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων φωτογραφιών παιδιών και άλλο, ακραίο υλικό. Ο Φίλιπ Γιανγκ αναμένεται να προσαχθεί αύριο σε δικαστήριο του Σουίντον, στα δυτικά του Λονδίνου.

Μαζί του κατηγορούνται πέντε άνδρες, ηλικίας 31 έως 61 ετών: οι Νόρμαν Μακσόνι, Ντιν Χάμιλτον, Κόνερ Σάντερσον Ντόιλ, Ρίτσαρντ Γουίλκινς και Μοχάμεντ Χασάν. Τουλάχιστον τρεις από αυτούς κατοικούν στο Σουίντον, όπως και το ζευγάρι Γιανγκ. Όλοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

Η έρευνα που οδήγησε στις διώξεις χαρακτηρίστηκε «περίπλοκη», σύμφωνα με τον Τζεφ Σμιθ, επικεφαλής της αστυνομίας του Γουίλτσιρ. Η Τζοάν Γιανγκ, όπως έγινε γνωστό, αποφάσισε να αποκηρύξει την ανωνυμία της «έπειτα από πολλές συνομιλίες με τους ερευνητές και τις υπηρεσίες υποστήριξης» που τη συνόδευαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Παράλληλες υποθέσεις και κοινωνική διάσταση

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία υπέστη βιασμούς επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της στο Μαζάν από αγνώστους που στρατολογούσε μέσω διαδικτύου ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, αφού προηγουμένως τη νάρκωνε.

Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε διεθνές σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας και της χημικής υποταγής, αρνούμενη να διεξαχθεί η δίκη των δραστών της κεκλεισμένων των θυρών, δηλώνοντας πως ήθελε «να αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή».