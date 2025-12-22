Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης θητείας του Σβέτισλαβ Πέσιτς στην τεχνική της ηγεσία, με τον Σέρβο προπονητή να επιστρέφει στον σύλλογο έπειτα από δέκα χρόνια. Ο 76χρονος τεχνικός διαδέχεται τον Γκόρντον Χέρμπερτ, ο οποίος αποχώρησε μετά τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας στη EuroLeague.

Ο Πέσιτς είχε καθίσει ξανά στον πάγκο της Μπάγερν την περίοδο 2012-2016 και καλείται τώρα να βελτιώσει την εικόνα των Βαυαρών, οι οποίοι βρίσκονται σε κρίσιμη βαθμολογική θέση. Μετά από επτά συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια και οκτώ διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση, η γερμανική ομάδα βρίσκεται στη 19η θέση με ρεκόρ 5-12, πάνω μόνο από τη Βιλερμπάν.

Κατά την πρώτη του παρουσία στη EuroLeague με τη Μπάγερν, ο Πέσιτς είχε απολογισμό 15 νίκες και 29 ήττες σε 44 αγώνες, με πιο επιτυχημένη χρονιά τη σεζόν 2013-14, όταν η ομάδα έφτασε στο Top-16 της διοργάνωσης, στο τότε σύστημα διεξαγωγής.

Η ανάρτηση της Μπάγερν: