Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ξεκινά σήμερα την καταβολή του Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2025 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, συνολικά 87.286 ασφαλισμένοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς πίστωση ύψους 50.494.510,63 ευρώ. Η διαδικασία θα γίνει αποκλειστικά μέσω τραπεζών, ώστε τα χρήματα να φτάσουν γρήγορα στα χέρια τους.

Όσοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να το κάνουν άμεσα.

Η δήλωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά: