Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ξεκινά σήμερα την καταβολή του Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2025 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, συνολικά 87.286 ασφαλισμένοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς πίστωση ύψους 50.494.510,63 ευρώ. Η διαδικασία θα γίνει αποκλειστικά μέσω τραπεζών, ώστε τα χρήματα να φτάσουν γρήγορα στα χέρια τους.
Όσοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να το κάνουν άμεσα.
Η δήλωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά:
- Μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ατομικά Στοιχεία
- Ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).
