Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στα Χανιά, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους δύο μικροποσότητες κάνναβης, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι συλληφθέντες είναι μαθητές σχολείου της Αθήνας που βρίσκονταν στα Χανιά στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.