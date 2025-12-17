Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε όσους χρησιμοποιούν πλακάτ ή συνθήματα που στοχοποιούν την εβραϊκή κοινότητα, μετά τα πρόσφατα βίαια περιστατικά και τη φονική επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Όπως προειδοποίησαν ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Μαρκ Ρόουλι, και ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Στίβεν Γουάτσον, όσοι φωνάζουν το σύνθημα «Παγκοσμιοποιήστε την ιντιφάντα» ή κρατούν πλακάτ με αυτό το μήνυμα θα συλλαμβάνονται. Το σύνθημα παραπέμπει στις παλαιστινιακές εξεγέρσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού από το 1987 έως το 1993 και εκ νέου στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Έχουν συμβεί πράξεις βίας, το πλαίσιο έχει αλλάξει, οι λέξεις έχουν νόημα και συνέπειες», δήλωσαν οι δύο αξιωματικοί, επισημαίνοντας ότι σκοπεύουν να «δράσουν αποφασιστικά».

Στις αρχές Οκτωβρίου, συναγωγή στο Μάντσεστερ έγινε στόχος επίθεσης κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Εβραίοι πιστοί την ημέρα της γιορτής Γιομ Κιπούρ. Από τότε, η αστυνομία έχει ενισχύσει τις περιπολίες και τα μέτρα ασφαλείας γύρω από συναγωγές, σχολεία και εβραϊκά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Η αυξημένη επαγρύπνηση ακολουθεί τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.

Αντιδράσεις και νομικές διευκρινίσεις

Η απόφαση της βρετανικής αστυνομίας ήρθε μετά τις δηλώσεις του αρχιραβίνου Εφραίμ Μίρβις, ο οποίος χαρακτήρισε τέτοια συνθήματα «παράνομα» και ζήτησε αποσαφήνιση των σχετικών κανόνων. Ο Ρόουλι είχε εκφράσει πρόσφατα την «απογοήτευσή» του για τη νομοθεσία περί ρητορικής μίσους, σημειώνοντας ότι δεν του επιτρέπει να συλλαμβάνει διαδηλωτές που φωνάζουν το σύνθημα «Από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Στέμματος, τα συγκεκριμένα συνθήματα δεν πληρούν τα νομικά κριτήρια για την άσκηση δίωξης. Ωστόσο, οι δύο επικεφαλής της αστυνομίας τόνισαν ότι, σε ένα «πλαίσιο αυξανόμενης απειλής», θα «αναπροσαρμόσουν την προσέγγισή τους» υιοθετώντας πιο σταθερή στάση.

Η υπόθεση της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Σήμερα τελέστηκε η κηδεία του ραβίνου Έλι Σλάντζερ, της συναγωγής Τσαμπάντ Μπόνταϊ, πατέρα πέντε παιδιών. Παράλληλα, η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες για 59 αδικήματα σε βάρος του Ναβίντ Άκραμ, ενός από τους δύο δράστες της επίθεσης στη συναγωγή της παραλίας Μπόνταϊ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κατηγορίες για τρομοκρατία και ανθρωποκτονία.

Οι φερόμενοι ως δράστες, πατέρας και γιος, άνοιξαν πυρ αδιακρίτως σκοτώνοντας 15 ανθρώπους, σε μια επίθεση που συγκλόνισε την Αυστραλία και ενέτεινε τους φόβους για άνοδο του αντισημιτισμού και του εξτρεμισμού. Ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας, ενώ ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Άκραμ, συνήλθε χθες από το κώμα έχοντας επίσης τραυματιστεί από αστυνομικά πυρά.