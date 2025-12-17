Τη στιγμή που ο Άρης μπαίνει στην τελική ευθεία για Τρίπολη, ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει σήμερα τα νεότερα από τον Μόντσου Ροντρίγκεθ.

Ο Ισπανός χαφ έμεινε χθες εκτός προπονήσεων, αλλά για την ώρα δεν εκφράζεται ανησυχία για την απουσία του από ένα ματς στο οποίο θα είναι παραπάνω από αναγκαίος απόντος του τιμωρημένου Ούρος Ράτσιτς.

Βέβαια πριν μερικά βράδια ο Χιμένεθ δεν δίστασε να αφήσει στον πάγκο τον Μόντσου και συγκεκριμένα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό… Μία απόφαση που δεν πάρθηκε για τακτικούς λόγους. Περισσότερο ήταν ένα… μήνυμα προς έναν παίκτη που ξεκίνησε ματς από τον πάγκο για πρώτη φορά στον Άρη!

Ο Μόντσου εντάχθηκε στο ρόστερ του Άρη το καλοκαίρι του 2024, έχοντας ήδη αποκτήσει τη φήμη του «βιονικού» παίκτη. Ένας χαφ με αστείρευτες δυνάμεις, κάτι που αποτυπωνόταν στα στατιστικά του στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ και επιβεβαιώνεται στον ενάμιση χρόνο παρουσίας του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Ισπανός μέσος έχει απουσιάσει από μόλις τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, αποκλειστικά λόγω τιμωριών από κάρτες. Κατά τα άλλα, αγωνίζεται σχεδόν αδιάλειπτα σε ολόκληρα 90λεπτα, με μοναδική εξαίρεση την περσινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, όπου αντικαταστάθηκε στο 67ο λεπτό.

Η σταθερότητά του συνεχίστηκε και τη φετινή σεζόν, ενώ σε αρκετά παιχνίδια φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, η απόφαση του Χιμένεθ να τον αφήσει εκτός αρχικής ενδεκάδας στο ματς με τον Ολυμπιακό είχε ιδιαίτερη σημασία, λειτουργώντας ως ξεκάθαρο μήνυμα προς τον ποδοσφαιριστή.

Στα τελευταία παιχνίδια, ο Μόντσου δεν βρίσκεται στο επίπεδο απόδοσης που είχε συνηθίσει τον οργανισμό του Άρη. Απέχει από τον παίκτη που την περσινή χρονιά κυριαρχούσε στη μεσαία γραμμή και έκανε τη διαφορά. Η εικόνα του βέβαια δεν είναι τόσο αρνητική όσο ίσως δείχνει με την πρώτη ματιά, αφού εξακολουθεί να ξεχωρίζει σε ορισμένες στατιστικές κατηγορίες του πρωταθλήματος. Ωστόσο, οι απαιτήσεις από τον ίδιο είναι αυξημένες, τόσο λόγω των υψηλών προσδοκιών που δημιούργησε πέρυσι όσο και επειδή συγκαταλέγεται στα πιο υψηλά αμειβόμενα συμβόλαια της ομάδας.

Ο Χιμένεθ έγινε ο πρώτος προπονητής που χρησιμοποίησε τον Μόντσου ως αλλαγή σε αγώνα πρωταθλήματος, στέλνοντάς του σαφές μήνυμα πως η θέση του δεν είναι δεδομένη και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Την ευκαιρία να απαντήσει θα την έχει στο παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου (20/12) απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, εφόσον επιστρέψει από σήμερα στις προπονήσεις.