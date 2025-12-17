Ομάδα

Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του 23χρονου εξτρέμ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Κάρλος Μαρτίν. Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο «Δικέφαλος» προχωρά τις διαδικασίες και για τον Ισπανό πλάγιο επιθετικό, με στόχο την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού. Ο Μαρτίν αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών της Ατλέτικο, ενώ στο παρελθόν […]