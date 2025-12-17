Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ηρακλή για την τελευταία αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Μπότης, Ροντινέι, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ

