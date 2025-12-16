Διεθνής Οικονομία

Εξωδικαστική συμφωνία για δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικό φράγκο αναμένεται να παρουσιάσει το προσεχές διάστημα η Ελλάδα, με στόχο να δοθεί τέλος σε μια πολυετή διαμάχη που αφορά το αυξημένο κόστος αποπληρωμής λόγω των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, περισσότεροι από 50.000 Έλληνες είχαν λάβει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό […]