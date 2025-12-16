Στις 18 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθεί το δωρόσημο οικοδόμων.
Όπως ανακοινώθηκε, το συνολικό ποσό της καταβολής ανέρχεται σε 50.494.510,63 ευρώ και αφορά 87.286 δικαιούχους.
