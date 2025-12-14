Δύο ήταν οι πιθανές εκπλήξεις, τελικά ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε μόνο στη μία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ανδαλουσιανός άφησε στον πάγκο τον Μόντσου και έδωσε φανέλα βασικού στον Ντούντου, ο οποίος μαζί με τον Αθανασιάδη είναι τα δύο νέα πρόσωπα της ενδεκάδας του Άρη.

Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο και Φαντιγκά οι τέσσερις στην άμυνα. Ράτσιτς-Γαλανόπουλος στα χαφ και ο Γένσεν λίγο πιο μπροστά. Πέρεθ-Ντούντου στα εξτρέμ και ο Μορόν στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Φαντιγκά – Γαλανόπουλος, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου – Μορόν.

Στον πάγκο οι: Μάικιτς, Γιαννιώτας, Μισεουί, Φρίντεκ, Νινγκ, Καράι, Μορουτσάν, Σίστο, Χαρούπας, Παναγίδης, Μόντσου