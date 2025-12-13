Ένας 28χρονος Έλληνας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στις 10 Δεκεμβρίου στο Αιγάλεω, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 28χρονος κατηγορείται ότι τον περασμένο Αύγουστο επιχείρησε να εισάγει στην Εσθονία, μέσω του αεροδρομίου του Ταλίν, ποσότητα 17 κιλών κάνναβης, την οποία είχε κρύψει στις αποσκευές του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.