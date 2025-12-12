To Ντουμπάι ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και φουτουριστικά ξενοδοχειακά εγχειρήματα που έχουν ανακοινωθεί ποτέ. Το Emirates Air Hotel, ένα υπερπολυτελές επτάστερο ξενοδοχείο ύψους 580 μέτρων, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2029, εντυπωσιάζοντας με μια λεπτομέρεια που δύσκολα περνά απαρατήρητη: στην κορυφή του θα δεσπόζει ένα πραγματικό Airbus A380.

Το αεροσκάφος, τοποθετημένο στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, θα μετατραπεί σε έναν μοναδικό χώρο ψυχαγωγίας και θέας. Το εσωτερικό του θα φιλοξεί μπαρ, εστιατόριο μέσα στο πιλοτήριο, καθώς και εντυπωσιακές γυάλινες πλατφόρμες-παρατηρητήρια πάνω στα φτερά.

Το ξενοδοχείο αναμένεται να κοστίσει 3 δισεκατομμύρια AED (Ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων), δηλαδή 700 δισεκατομμύρια ευρώ.

