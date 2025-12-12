To Ντουμπάι ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και φουτουριστικά ξενοδοχειακά εγχειρήματα που έχουν ανακοινωθεί ποτέ. Το Emirates Air Hotel, ένα υπερπολυτελές επτάστερο ξενοδοχείο ύψους 580 μέτρων, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2029, εντυπωσιάζοντας με μια λεπτομέρεια που δύσκολα περνά απαρατήρητη: στην κορυφή του θα δεσπόζει ένα πραγματικό Airbus A380.

Το αεροσκάφος, τοποθετημένο στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, θα μετατραπεί σε έναν μοναδικό χώρο ψυχαγωγίας και θέας. Το εσωτερικό του θα φιλοξεί μπαρ, εστιατόριο μέσα στο πιλοτήριο, καθώς και εντυπωσιακές γυάλινες πλατφόρμες-παρατηρητήρια πάνω στα φτερά.

🔴 Dubai, 3 milyar AED değerinde bir Emirates Air Hotel inşa etmeyi planlıyor. Bu, 580 metrelik bir gökdelen ve çatıya monte edilmiş gerçek bir Airbus A380 içerecek. — Uçakta bir bar, kokpit içinde bir restoran ve kanatlara takılan cam manzara platformları olacak. — Açılış 2029… pic.twitter.com/Vw8B611rMv — ORTADOĞU (@ortadogu2110) December 11, 2025

Το ξενοδοχείο αναμένεται να κοστίσει 3 δισεκατομμύρια AED (Ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων), δηλαδή 700 δισεκατομμύρια ευρώ.