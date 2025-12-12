Ο Νοστράδαμος, ο Γάλλος αστρολόγος και φιλόσοφος του 16ου αιώνα, φέρεται να είχε προβλέψει σειρά ανησυχητικών γεγονότων για το 2026, μεταξύ των οποίων πολιτικές αναταράξεις και μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Παράλληλα, ορισμένες ερμηνείες των προφητειών του αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, υποδηλώνοντας μια πιθανή περίοδο αναγέννησης και νέας προσέγγισης του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο.

Το έργο του Νοστράδαμου, «Les Propheties», εκδόθηκε το 1555 και περιλαμβάνει 942 τετράστιχα γραμμένα σε συνδυασμό αρχαίων λατινικών και παλαιών γαλλικών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αποκρυπτογράφησή τους. Ο διάσημος προφήτης έχει συνδεθεί με γεγονότα όπως η 11η Σεπτεμβρίου, ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, οι βομβαρδισμοί στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, αλλά και η πανδημία της Covid-19.

Η προφητεία για το «μεγάλο σμήνος των μελισσών»

Σε μία από τις πιο γνωστές προφητείες του, με αριθμό I:26, αναφέρεται: «Το μεγάλο σμήνος των μελισσών θα αναδυθεί… τη νύχτα η ενέδρα…». Πολλοί ερμηνευτές θεωρούν ότι οι «μέλισσες» συμβολίζουν ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες, όπως τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι ενδέχεται να σημειώσουν σημαντικές επιτυχίες το επόμενο έτος.

Η συγκεκριμένη προφητεία έχει συσχετιστεί είτε με πιθανή συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα είτε με ενδεχόμενη νίκη της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας, γεγονός που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στους μελετητές του έργου του Νοστράδαμου.

Το Τιτσίνο «θα πλημμυρίσει με αίμα»

Σε άλλο τετράστιχο, ο Νοστράδαμος γράφει: «Λόγω της εύνοιας που θα δείξει η πόλη… το Τιτσίνο θα πλημμυρίσει με αίμα…». Το Τιτσίνο, η νοτιότερη περιοχή της Ελβετίας που συνορεύει με τη βόρεια Ιταλία, έχει ερμηνευθεί από ορισμένους ως πιθανό σημείο αναζωπύρωσης ευρωπαϊκής σύγκρουσης.

Σε άλλο σημείο, ο Νοστράδαμος αναφέρει: «Επτά μήνες μεγάλος πόλεμος, άνθρωποι νεκροί από κακό / Ρουέν, Εβρέ, ο βασιλιάς δεν θα αποτύχει». Η φράση αυτή θεωρείται προμήνυμα νέας πολεμικής σύγκρουσης που θα προκύψει από τη διαμάχη δύο αδιάλλακτων ηγετών – πιθανώς του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «Βασιλιάς Ντόναλντ».

Ο Άρης και η απώλεια του φωτός της Δύσης

Σε άλλη προφητεία, ο Νοστράδαμος σημειώνει: «Όταν ο Άρης κυβερνά την πορεία του ανάμεσα στα άστρα, ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό. Τρεις φωτιές θα αναδυθούν από την Ανατολή, ενώ η Δύση θα χάσει το φως της μέσα στη σιωπή». Δεδομένου ότι ο Άρης συμβολίζει τον πόλεμο, η φράση αυτή ερμηνεύεται ως προειδοποίηση για νέες συγκρούσεις ανάμεσα στη Δύση και την Ασία.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η «σιωπηλή απώλεια του φωτός»

Ορισμένοι αναλυτές συνδέουν τη φράση «η Δύση θα χάσει το φως της μέσα στη σιωπή» με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης σε χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. Καθώς οι ασιατικές οικονομίες ενισχύουν τη θέση τους στην τεχνολογία, αυξάνονται οι φόβοι στη Δύση για απώλεια θέσεων εργασίας και οικονομικές αναταράξεις.

Ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, ο Νοστράδαμος φαίνεται να κλείνει τις προφητείες του για το 2026 με πιο αισιόδοξο τόνο: «Οι σκιές θα πέσουν, αλλά ο άνθρωπος του φωτός θα αναδυθεί. Και τα άστρα θα καθοδηγήσουν εκείνους που κοιτούν μέσα τους».

Η φράση αυτή ερμηνεύεται ως σημάδι ελπίδας για μια νέα εποχή αναγέννησης μετά από περιόδους πολέμου και τεχνολογικών ανατροπών, με την ανθρωπότητα να αναζητά έναν δρόμο βασισμένο στη σύνδεση και όχι στην αντιπαράθεση.