Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, ανάμεσά τους και τρία παιδιά που υπέκυψαν στην υποθερμία, έπειτα από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε η καταιγίδα «Μπάιρον». Την ανακοίνωση έκανε η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν από την Τετάρτη τις σκηνές και τα πρόχειρα καταλύματα των εκτοπισμένων Παλαιστινίων, οι οποίοι ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης μετά από δύο χρόνια πολέμου. Η Πολιτική Άμυνα, που υπάγεται στη Χαμάς, ανέφερε ότι κατέρρευσαν 13 σπίτια λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ένα σπίτι στο Μπιρ αλ Νάτζα, ενώ άλλοι πέντε έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά περιστατικά κατάρρευσης τοίχων. Δύο ακόμη πτώματα εντοπίστηκαν στα ερείπια κατοικίας στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν της Πόλης της Γάζας.

Τρία παιδιά πέθαναν από το ψύχος. Το νοσοκομείο Αλ Σίφα επιβεβαίωσε τον θάνατο του 9χρονου Χαντίλ Αλ Μάσρι και ενός βρέφους μερικών μηνών, του Ταΐμ αλ Χαουάτζα. Στον καταυλισμό Αλ Μαουάσι του Χαν Γιουνές πέθανε και το οκτάμηνο βρέφος Ραχάτ Αμπού Τζαζάρ.

Στη Νουσεϊράτ, στο κέντρο του θύλακα, κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά γύρω από τις σκηνές τους με λεκάνες και φτυάρια, ανάμεσα στα ερείπια που άφησε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Παιδιά, πολλά ξυπόλυτα, βούλιαζαν στις λάσπες, ενώ η βροχή συνεχιζόταν.

«Κοιμήθηκαν σε βρεγμένα σκεπάσματα (…) Δεν έχουμε στεγνά ρούχα για να αλλάξουμε», ανέφερε η Ουμ Μουχάμαντ Τζούντα.

«Κοιμόμαστε έξι άνθρωποι στο ίδιο στρώμα και σκεπαζόμαστε με τα ρούχα μας γιατί δεν έχουμε κουβέρτες», είπε ο 17χρονος Σαΐφ Αϊμάν, του οποίου η σκηνή πλημμύρισε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Unicef, Τζόναθαν Κρικεξ, η θερμοκρασία τη νύχτα πέφτει στους 8-9 βαθμούς Κελσίου. «Η βροχή είναι έντονη και οι οικογένειες ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές που τις δέρνει ο αέρας, ίσα που προστατεύονται από ένα πλαστικό», σημείωσε. Οι συνθήκες υγιεινής είναι «φρικτές», πρόσθεσε, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή εξάπλωση ασθενειών.