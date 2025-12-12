Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του απέναντι στους Τσέχους, ενώ έκανε λόγο για “πολύπλοκη κατάσταση” αναφορικά με την ευρωπαϊκή πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

Οι προπονητές συνηθίζετε να λέτε ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχετε όμως την αίσθηση μετά το τέλος του αγώνα ότι υπήρχε μια συνέχεια σε σχέση με τα τελευταία ματς του Πρωταθλήματος, όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας και της έλλειψης πρωτοβουλιών; Ήταν κυρίως θέμα αυτοπεποίθησης αυτό που είδαμε ή έχετε μια διαφορετική εικόνα ως προς το ρόστερ και είναι πιο ποδοσφαιρικό το ζήτημα;

«Πρέπει να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Αυτοί αμύνονταν με πολλούς και δυνατούς παίκτες, που μπορούσαν να βγάλουν αντεπιθέσεις. Κάναμε αρκετές σέντρες, αρκετά σουτ. Ο Ζαρουρί και ο Τετέ προσπαθούσαν στο 1ν1, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Για εμάς είναι μεγάλη απογοήτευση. Δεν κερδίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν οι παίκτες. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Προσπάθησαν, ο Τετέ και ο Ζαρουρί πέρασαν αντιπάλους. Δεν βρήκαμε την ευστοχία στην τελική ενέργεια. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε σε ένα λεπτό ή σε έναν μήνα. Προσπάθησαν σήμερα με διάφορους τρόπους, δεν το κατάφεραν απέναντι σε μια καλή ομάδα. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο».

Είδαμε στην ενδεκάδα τον Τουμπά αριστερό μπακ, τον Πάντοβιτς σέντερ φορ. Μπορούμε να την αποκαλέσουμε μια πειραματική ενδεκάδα λόγω του συγκεκριμένου αγώνα ή δίνει μηνύματα για το μέλλον κάποιων παικτών;

«Ο Πάντοβιτς έχει παίξει ως φορ και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι έκπληξη. Για τον Τουμπά προσπαθούσα να βρω μια άλλη προσέγγιση. Προσπαθούμε να βρούμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε κάθε θέση. Ο Κυριακόπουλος δεν είναι μαζί μας λόγω τραυματισμού, θέλουμε να έχουμε ανταγωνισμό και στο αριστερό μπακ».

Οι ομάδες σας δεν έπαιζαν ποτέ τόσο πολύ με σέντρες. Αυτή την αδυναμία που είδαμε σήμερα στο να διασπάσει ο Παναθηναϊκός την άμυνα οφείλεται σε κάποια εργαλεία που λείπουν;

«Νομίζω ότι πρέπει να προσαρμοστείς. Όταν ο αντίπαλος παίζει με 5άδα πίσω και άλλους 3-4 μπροστά τους, είναι δύσκολο να διασπάσεις από τον κεντρικό διάδρομο την άμυνα. Πρέπει να παίξεις από τα πλάγια, πολλές φορές θα κάνεις σέντρες. Πρέπει να κερδίσεις τουλάχιστον τις δεύτερες μπάλες, απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα. Πρέπει να βρεις πολλούς τρόπους να επιτεθείς. Προσπαθήσαμε, αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στον αντίπαλο για την άμυνα που έκανε. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για την προσπάθεια των παικτών ή τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσαμε να διασπάσουμε την άμυνα. Είχαμε την κατοχή, είχαμε 20 τελικές, μόνο 4 στην εστία. Εκεί πρέπει να βελτιωθούμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να φτάσουμε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και εκεί θα έπρεπε να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο».

Θεωρείτε ότι με την ισοπαλία αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά την πρόκριση;

«Όχι, ήξερα ότι και με νίκη πάλι θα ήταν πολύπλοκη η κατάσταση. Πρέπει να κερδίσουμε την Φερεντσβάρος και την Ρόμα. Τουλάχιστον να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε κοντά στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας. Θα δούμε, μετά τον Ιανουάριο πιστεύω θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε καλύτερα. Σίγουρα θα χρειαστούμε χρόνο και κάποια καλά αποτελέσματα που θα μας δώσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη