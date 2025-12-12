Εν αρχή ην η άμυνα. Το πιστεύει ο Μπενίτεθ. Και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Αρκετές φορές έχει τοποθετήσει δεξιότερα τον Γεντβάι και κεντρικό δίδυμο τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά. Με συζητήσιμη επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, προτίμησε να γυρίσει λίγο το τιμόνι των επιλογών του. Ξανά τρεις μπακ, με τη διαφορά πως αριστερά πήγε ο Τουμπά και ο Πάλμερ-Μπράουν έγινε ταίρι με τον Ινγκασον. Και ναι, τα μετόπισθεν του Παναθηναϊκού κράτησαν, αλλά ίσως αυτό δεν είναι είδηση, καθόσον η Βικτόρια οπισθοχώρησε όταν από το 32’ αναγκάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο ένεκα αποβολής κεντρικού αμυντικού της.

Ο Ισπανός προπονητής δεν είναι τρελός. Αλλά όπως το ΟΑΚΑ είναι εργοτάξιο και τα φορτηγά φαίνονται μια ανάσα από τον αγωνιστικό χώρο ένεκα των έργων που γίνονται, κάτι ανάλογο γίνεται και με τους Πράσινους.

Συνεχείς …εργασίες βελτίωσης ώστε να αλλάξει το προφίλ της ομάδας! Με δεδομένο, λοιπόν, πως δεν αισθάνεται ο Μπενίτεθ σιγουριά πως θα βρει το γκολ μπροστά, κοιτά να καλύψει τα νώτα του. Μετά θα περάσει στο …παρασύνθημα. Εστω κι αν βλέπει πως ο χρόνος κυλά και δεν είναι όλα υπέρ του Τριφυλλιού.

Δυστυχώς για τον κόουτς, το γκολ σε αυτό το ραντεβού του Europa League δεν ήρθε. Μπορεί να άργησε να κάνει επιθετικές αλλαγές, ίσως πάλι να κράτησε παραπάνω στο παιχνίδι τον Σιώπη. Και πάλι όμως, σε ποιόν να ποντάρει; Στον Πάντοβιτς, έναν παίκτη που δεν βλέπει δίχτυα; Στον, με συγκεκριμένο ταβάνι, Σφιντέρσκι; Στον Ζαρουρί , που ξαφνικά έγινε πιο βασικός από τους βασικούς, αλλά κλασικό αριστερό εξτρέμ δεν είναι; ‘Η μήπως στον Μπακασέτα, που παλεύει και φορά το περιβραχιόνιο, με την εθνική όμως δείχνει πιο απειλητικός σε σχέση με την εικόνα του όταν φορά τα πράσινα; Οσο για τον Τετέ, η αστάθειά του βγάζει μάτια…

Συμπέρασμα: η μεταγραφική περίοδος πλησιάζει. Τα ψέματα δεν ωφελούν. Ο Μπενίτεθ πρέπει να κοιτάξει το πώς θα βελτιώσει τις επιθετικές επιδόσεις του Παναθηναϊκού. Με τους υπάρχοντες, απλά δεν…Να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν, συνεπώς.