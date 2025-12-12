Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η ορατότητα αναμένεται τοπικά περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, το Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, αγγίζοντας τους 16 βαθμούς στα βόρεια, 17 με 19 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 20 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενισχυόμενοι το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις πρωί και βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στο βόρειο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, το βράδυ στις Σποράδες έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Κυκλάδες και Κρήτη: Σχεδόν αίθριος καιρός, με αυξημένες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη με ομίχλες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα βόρεια.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Ασθενείς βροχές αναμένονται σε Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με τοπικές νεφώσεις σε Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στα δυτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, ενώ στα ανατολικά ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, με εξασθένηση αργότερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.