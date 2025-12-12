Καταγγελία για εκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση πόνι διατυπώνει η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου (Φι.Ο.Β.) κατά του Δήμου Βόλου, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα χρησιμοποιήθηκαν ως αξιοθέατα στον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης.

Σύμφωνα με τη Φι.Ο.Β., ο Δήμος τοποθέτησε ένα πόνι στη φάτνη του Μητροπολιτικού Ναού και ένα δεύτερο στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στον χώρο όπου λειτουργεί το χριστουγεννιάτικο λούνα παρκ.

Στην καταγγελία επισημαίνεται ότι τα ζώα βρίσκονται μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον, εγκλωβισμένα σε ξύλινες κατασκευές, με περιορισμένη δυνατότητα κίνησης και εκτεθειμένα σε αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δημόσιο θέαμα.

Η φιλοζωική ομάδα τονίζει ότι η χρήση των συγκεκριμένων ζώων στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού συνιστά εκμετάλλευση και παραβίαση της νομοθεσίας. Αναφέρεται στις διατάξεις του νόμου 4830/2021, άρθρο 23 παρ. 1 και άρθρο 24 παρ. 1, τις οποίες, όπως υποστηρίζεται, παραβιάζει η ενέργεια της δημοτικής αρχής.

Η Φι.Ο.Β. ζητά την άμεση απομάκρυνση του ζώου από τον χώρο, τον τερματισμό της έκθεσης και της παθητικής κακοποίησης, καθώς και τη διακοπή οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης που οδηγεί σε σωματική εξάντληση του πόνι. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ζώου και τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ήδη η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς ζήτησε με έγγραφό της την άμεση απομάκρυνση του πόνι από τη φάτνη του Αγίου Νικολάου, ενημερώνοντας Εισαγγελία, Αστυνομία, Δήμο Βόλου και Συνήγορο του Πολίτη.

Μπέος: «Παντού το κοινοποιήσατε, μόνο στον Τραμπ δεν το κοινοποιήσατε ρε νούμερα».

Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, σχολίασε την επιστολή που ήρθε στον δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από τις καταγγελίες των φιλοζωικών, τις οποίες κατηγόρησε ότι «παίρνουν χρήματα και δεν ξέρω πού πάνε».

Επίσηε πραγματοποίησε σφοδρή επίθεση στον Ειδικό Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείο Εσωτερικών, κ. Χρυσάκη, που υπέγραψε την επιστολή, λέγοντας ότι «αυτός είναι από αυτούς που δουλεύουν πολύ, θα του στείλω μερικές πετσέτες να σκουπίσει τον ιδρώτα του».

Για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης με τη φάτνη ο δήμαρχος Βόλου επεσήμανε ότι: «Ένα πράγμα μένει σταθερό κάθε Χριστούγεννα η φάτνη με τα προβατάκια και το άλογο. Φέτος δεν βάλαμε τα προβατάκια λόγω της πανδημίας. Βάλαμε ψεύτικα πρόβατα και φιγούρες».

Για την καταγγελία των φιλοζωικών για το πόνι ο κ. Μπέος είπε ότι «αναφέρονται σε νόμους για ζώα συντροφιάς, γάτες, σκυλάκια. Τα άλογα είναι ζώα συντροφιάς; Μπαίνουν στο σπίτι του και τα παίρνει στο κρεβάτι του; Σε αυτήν την πόλη αυτοί οι τύποι ζουν στον δικό τους κόσμο, της υποκρισίας και της ψευτιάς.

Σχετικά με το αν το πόνι θα μείνει ή θα απομακρυνθεί από τη φάτνη τόνισε πως «προσωπική μου επιθυμία είναι να παραμείνει εκεί η φάτνη, όπου εκατοντάδες παιδάκια βλέπουν το αλογάκι και χαίρονται. Ο δήμος Βόλου έχει φροντίσει να υπάρχει άνθρωπος που καθαρίζει τον χώρο, ταΐζει και ποτίζει το ζωντανό και υπάρχει και κτηνίατρος 24ώρες το 24ωρο. Αυτοί είναι ικανοί να του πετάξουν κάτι και να πάθει ζημιά το ζωντανό. Τέτοια κακία έχουν και μίσος».

«Παντού το κοινοποιήσατε, μόνο στον Τραμπ δεν το κοινοποιήσατε ρε νούμερα», δήλωσε σχετικά με την επιστολή της φιλοζωικής του Βόλου.

Τέλος σε ερώτηση για το τι θα γίνει ο ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος απάντησε: «το έγγραφο γράφει να ενημερωθούν αν τηρούνται όλοι οι νόμοι και οι προϋποθέσεις. Θα το δούμε. Η δημοτική αρχή συμμορφώνεται με τον νόμο αλλά όχι με παραλογίες. Κάποιοι έχουν συγκεκριμένες τάσεις να δημιουργούν πρόβλημα στη δημοτική αρχή».